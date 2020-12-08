найти ×
   
  • USD
    74.25
  • EUR
    89.97
СохранитьСохранено0
×

101195

Стало известно, когда китайский зонд «Чанъэ-5» вернется на Землю

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Знаменательная китайская миссия «Чанъэ-5» прошла еще одну веху: посадочный модуль космического аппарата успешно стартовал с Луны и состыковался с орбитальным модулем.

На борту у «Чанъэ-5» собранные образцы лунного грунта, которые уже направляются на Землю для дальнейшего изучения.

Эта миссия стала первой подобной миссией для Китая. Последний раз образцы на Луне собирали в 1976 году.

Напомним, что миссия «Чанъэ-5» стартовала в конце ноября и 1 декабря отправила свой спускаемый аппарат-модуль на поверхность Луны. Там лунный аппарат с помощью бура и руки-манипулятора получил около 2 кг лунных пород и почвы.

Они были упакованы в вакуумно-герметичный контейнер, прежде чем модуль взлетел с поверхности Луны и вернулся на орбиту к модулю. Это был первый случай, когда Китай осуществил процедуру стыковки на лунной орбите.

© CNSA

Руководители миссии сообщили, что образцы находятся в безопасности. Если последний этап путешествия — возвращение на Землю — окажется столь же успешным, это будет первый раз, когда люди получат образцы с Луны впервые со времени миссии Советского Союза «Луна-24» в 1976 году.

Ожидается, что китайский модуль приземлится во Внутренней Монголии (автономный район на севере Китайской Народной Республики) где-то в середине декабря.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Печальное зрелище: последние секунды истории Аресибо сняли на видео
-207956читать позжечитаю позже
Наука и техника
Возвращение жемчужины: «динозавров-дуэлянтов» наконец передали в музей
205023читать позжечитаю позже

главное


Спорт
А нужен ли России такой футбол

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

26245076читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

66121311читать позжечитаю позже