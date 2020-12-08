Стало известно, когда китайский зонд «Чанъэ-5» вернется на Землю

Знаменательная китайская миссия «Чанъэ-5» прошла еще одну веху: посадочный модуль космического аппарата успешно стартовал с Луны и состыковался с орбитальным модулем.

На борту у «Чанъэ-5» собранные образцы лунного грунта, которые уже направляются на Землю для дальнейшего изучения.

Эта миссия стала первой подобной миссией для Китая. Последний раз образцы на Луне собирали в 1976 году.



Напомним, что миссия «Чанъэ-5» стартовала в конце ноября и 1 декабря отправила свой спускаемый аппарат-модуль на поверхность Луны. Там лунный аппарат с помощью бура и руки-манипулятора получил около 2 кг лунных пород и почвы.

Они были упакованы в вакуумно-герметичный контейнер, прежде чем модуль взлетел с поверхности Луны и вернулся на орбиту к модулю. Это был первый случай, когда Китай осуществил процедуру стыковки на лунной орбите.

Руководители миссии сообщили, что образцы находятся в безопасности. Если последний этап путешествия — возвращение на Землю — окажется столь же успешным, это будет первый раз, когда люди получат образцы с Луны впервые со времени миссии Советского Союза «Луна-24» в 1976 году.

Ожидается, что китайский модуль приземлится во Внутренней Монголии (автономный район на севере Китайской Народной Республики) где-то в середине декабря.