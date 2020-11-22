Мясников предупредил о неожиданном признаке опасных заболеваний

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников предупредил, что о наличии опасных заболеваний могут свидетельствовать ночные кошмары.

В частности, речь идет о стенокардии и опухоли головного мозга.

В качестве примера Мясников привел случай с одним из пациентов, который ни на что не жаловался, кроме как на частый ночной кошмар, в котором на него нападали и заживо хоронили. Проснувшись в холодном поту, мужчина испытывал сильное давление на грудь и повышенное сердцебиение.

Врач предложил пациенту провести мониторинг ЭКГ по холтеру во время сна, в результате чего у него обнаружили изменения коронарных сосудов сердца и диагностировали тяжелую форму стенокардии.

«Промедли мы какое-то время, все это могло бы кончиться плохо», — приводит «РИА Новости» слова Мясникова, сказанные в эфире теле канала «Россия 1».

По его мнению, ночные кошмары также могут свидетельствовать об опухоли головного мозга, имунных и эндокринных заболеваниях, заболеваниях щитовидной железы, печени и сердца, а также о депрессии и посттравматическом синдроме.

© Pixabay

Кроме того, телеведущий обратил внимание, что кошмары могут вызывать и такие лекарственные препараты, как антибиотики, антидепрессанты, статины (препараты для снижения холестерина), бета-блокаторы, антигистаминные лекарства и снотворное.

Ранее Мясников перечислил продукты, которые помогут снизить риск развития старческой деменции до 50%, а также назвал ошибки, которые совершают люди, стремящиеся придерживаться здорового питания и отдающие предпочтение кисломолочным продуктам, кукурузным хлопьям, батончикам, напиткам для похудения, смузи и конфетам из кокоса.

Кроме того, врач рассказал, как правильно питаться, чтобы повысить свой иммунитет.

Он также посоветовал использовать кровать только для сна и занятий сексом.

