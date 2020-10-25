Мясников объяснил, для чего не стоит использовать кровать

Популярный телеведущий и главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников посоветовал правильно использовать кровать.

По его словам, кровать нужна только для сна и занятий сексом.

Эти правила он назвал «простыми истинами».

«Кровать используйте только для сна и секса», — приводит ФАН слова Мясникова, сказанные в эфире телеканала «Россия-1».

Врач объяснил, что на постели не стоит сидеть, лежать и читать, так как это может вызвать бессонницу.

Кроме того, Мясников посоветовал придерживаться режима: ложиться спать и вставать в одно и то же время даже в выходные дни. По его мнению, также не стоит просто валяться в постели и пользоваться в ней гаджетами.

Он подчеркнул, что постоянный постельный режим вреден для здоровья и замедляет восстановление больных. Мясников также рекомендовал выбирать жесткие матрасы.

Ранее Мясников перечислил продукты, которые помогут снизить риск развития старческой деменции до 50%, а также назвал ошибки, которые совершают люди, стремящиеся придерживаться здорового питания и отдающие предпочтение кисломолочным продуктам, кукурузным хлопьям, батончикам, напиткам для похудения, смузи и конфетам из кокоса.

Кроме того, врач рассказал, как правильно питаться, чтобы повысить свой иммунитет.