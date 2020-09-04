Число жертв урагана «Лаура» в США увеличилось до 25

В американских штатах Луизиана и Техас число жертв урагана «Лаура» возросло с 16 до 25.

В последнем из них от последствий стихийного бедствия умерли не менее пяти человек.

Соответственно, в Луизиане ураган унес жизни 20 человек.

Еще два летальных исхода в этом штате подтвердило в четверг, 3 сентября, управление здравоохранения, сообщает NBC.

Напомним, утром 27 августа ураган «Лаура», отнесенный к четвертой категории по пятибалльной шкале, пройдя по Пуэрто-Рико, Гаити и Кубе, обрушился на американские штаты Луизиана и Техас со скоростью 240 километров в час. В наиболее пострадавшей Луизиане такого шторма не видели 160 лет. Власти обоих штатов объявили срочную эвакуацию для 500 тысяч человек.



Власти сообщили о первых жертвах «Лауры». Однако, по словам специалистов, США удалось избежать куда большей угрозы — удара двух ураганов одновременно.



Одним из последствий стихийного бедствия стала утечка хлора на химическом предприятии BioLab в Луизиане. Вероятно, конструкции завода не выдержали нагрузки при сильном ветре, который принес ураган «Лаура».

