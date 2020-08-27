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Ураган «Лаура» вызвал утечку хлора в США

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© Twitter

© Twitter

Утечка хлора произошла на химическом предприятии BioLab в американском штате Луизиана. Вероятно, конструкции завода не выдержали нагрузки при сильном ветре, который принес ураган «Лаура».

«Технические специалисты экстренных служб и полиции штата Луизиана ликвидируют последствия инцидента с опасным веществом. Речь идет об утечке хлора на химическом предприятии BioLab в городе Уэстлейк», — сообщила местная полиция.

Власти рекомендовали местным жителям не выходить на улицу. В районе аварии перекрыты автомобильные дороги. По словам очевидцев, перед тем, как над заводом появился дым, были слышны взрывы.

Ураган «Лаура», отнесенный к четвертой категории по пятибалльной шкале, ударил по Луизиане 27 августа. Скорость ветра достигала 240 километров в час. Уже над территорией штата атмосферный вихрь ослабел до второй категории.

Власти сообщили о первых жертвах «Лауры». Однако, по словам специалистов, США удалось избежать куда большей угрозы — удара двух ураганов одновременно.

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