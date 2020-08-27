найти ×
   
  • USD -0.30
    75.24
  • EUR -0.23
    89.00
СохранитьСохранено0
×

103781

Жертвами урагана «Лаура» в США стали уже три человека

Small f1a6d446e0
© AP\TASS

© AP\TASS

Ураган «Лаура», обрушившийся на штаты Техас и Луизиана в США, унес жизни трех человек, сообщает СNN.

По данным телеканала, в результате падения дерева на дом погиб 60-летний мужчина. При аналогичных обстоятельствах погиб еще один человек.

Ранее NBC сообщил о гибели 14-летней девочки.

Напомним, утром 27 августа ураган «Лаура», пройдя по Пуэрто-Рико, Гаити и Кубе, обрушился на американские штаты Луизиана и Техас со скоростью 240 километров в час. В наиболее пострадавшей Луизиане такого шторма не видели 160 лет.

Власти обоих штатов объявили срочную эвакуацию для 500 тысяч человек. Ураган продолжает движение на север, в сторону соседнего Арканзаса, где уже введено чрезвычайное положение.

В настоящее время максимальная скорость ветра в его пределах составляет 33,3 м/с, «Лаура» движется в северном направлении со скоростью 7,2 м/c.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
42017665читать позжечитаю позже
Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
120741111читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

2005148806читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику13 декабря 2019

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

43338706читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM