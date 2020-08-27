Жертвами урагана «Лаура» в США стали уже три человека

Ураган «Лаура», обрушившийся на штаты Техас и Луизиана в США, унес жизни трех человек, сообщает СNN.

По данным телеканала, в результате падения дерева на дом погиб 60-летний мужчина. При аналогичных обстоятельствах погиб еще один человек.

Ранее NBC сообщил о гибели 14-летней девочки.

Напомним, утром 27 августа ураган «Лаура», пройдя по Пуэрто-Рико, Гаити и Кубе, обрушился на американские штаты Луизиана и Техас со скоростью 240 километров в час. В наиболее пострадавшей Луизиане такого шторма не видели 160 лет.

Власти обоих штатов объявили срочную эвакуацию для 500 тысяч человек. Ураган продолжает движение на север, в сторону соседнего Арканзаса, где уже введено чрезвычайное положение.

В настоящее время максимальная скорость ветра в его пределах составляет 33,3 м/с, «Лаура» движется в северном направлении со скоростью 7,2 м/c.