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Более полумиллиона жителей США эвакуируют из-за урагана «Лаура»

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© Twitter

© Twitter

Реки автомобилей заполнили дороги Техаса и Луизианы. Власти этих американских штатов сообщили о необходимости покинуть опасные районы из-за приближения урагана «Лаура». Всего свои дома придется оставить примерно 585 тысячам местных жителей.

Как пишет AP, распоряжение об эвакуации коснулось около 385 тысяч человек в Техасе и еще 200 тысяч — в Луизиане. Как видно на записях с камер очевидцев, поток машин движется исключительно в одну сторону — люди бегут от стихии.

«Лаура» сейчас со скоростью около семи метров в секунду движется над водами Мексиканского залива в северо-западном направлении. Ее уже признали ураганом. Скорость ветра внутри вихря достигла 33,5 метров в секунду и продолжает увеличиваться.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, удар «Лауры» по побережью Техаса и Луизианы можно ожидать 26 августа. К тому моменту ураган может усилиться до третьей степени из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона. Порывы ветра при этом могут ломать деревья и повреждать постройки.

Еще будучи тропическим штормом, «Лаура» серьезно «пошумела» на Гаити, Пуэрто-Рико, Кубе и Ямайке. Параллельно в Мексиканском заливе развивался другой атмосферный вихрь — «Марко». Существовала угроза одновременного вторжения на территорию США двух ураганов. Однако такого сценария удалось избежать.

Тем не менее, поддавшись испугу, владельцы нефтепромыслов в Мексиканском заливе остановили добычу. Ее объем в итоге может сократиться приблизительно на 1,56 миллионов баррелей в сутки.

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