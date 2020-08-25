США удастся избежать удара двух ураганов сразу

Синоптики предупредили, что тропический шторм «Лаура» усиливается над теплыми водами Карибского моря. К середине прошедшего дня гигантский атмосферный вихрь находился вблизи южного побережья Кубы. Скорость его движения составляет примерно 31 километр в час. По прогнозам, он может стать ураганом второй или третьей категории по пятиступенчатой шкале Саффира-Симпсона и обрушиться на побережье США поздно вечером в среду или ранним утром четверга где-то между Новым Орлеаном и Хьюстоном. Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) указал на необходимость подготовки экстренного плана действий. Президент Дональд Трамп уже объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас, пишет Reuters.

«Лаура» накануне вызвала сильные разрушения на Пуэрто-Рико и Гаити. Погибли, по меньшей мере, 11 человек. Шторм повалил деревья и повредил крыши, а также вызвал наводнения на Кубе. С Ямайки поступили сообщения об оползнях и затопленных дорогах после сильных осадков.

При этом синоптики отметили, что угроза «двойного удара» ураганов по побережью США спадает по мере ослабления тропического шторма «Марко». Он находился днем 24 августа в 90 километрах от устья реки Миссисипи на побережье Луизианы. Однако сильное и устойчивое ослабление юго-западного ветра несколько исправило опасную ситуацию, ранее предсказанную математическими моделями.

«Марко» по-прежнему остается причиной сильных ветров по мере приближения к побережью Мексиканского залива, но уже к вечеру понедельника или утру вторника перейдет в категорию тропической депрессии. И все же вероятны потенциально опасные штормовые нагоны в прибрежных районах Луизианы и Миссисипи. В некоторых местах ожидается до 25 сантиметров осадков.

Сезон ураганов в этом году осложняется пандемией коронавируса, которая вынудила многих людей оставаться дома. Официальные лица в Луизиане уже заявили, что в штате приостановлено тестирование на COVID-19 .

Энергетические компании заявили о сокращении запасов на нефтеперерабатывающих заводах США на побережье Мексиканского залива. Это вызвано снижением объемов добычи нефти на шельфе из-за предсказанного удара сразу двух ураганов.

По предварительной информации, снижение морской добычи нефти составило около одного миллиона баррелей в день — примерно 9% от общего объема добычи в стране.