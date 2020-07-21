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Трамп наложит вето на оборонный бюджет из-за переименования военных баз

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© Defense.gov

© Defense.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не допустит принятия оборонного бюджета на 2021 финансовый год в его текущем виде. Если документ одобрит Конгресс, глава государства наложит на него вето. Главная претензия — предложение о смене названий нескольких военных баз, сообщил Reutersсо ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Переименование военных объектов, носящих имена генералов-конфедератов, которые сражались на стороне рабовладельческого Юга во время гражданской войны в США, является «последовательной попыткой стереть из истории страны тех, кто не соответствует постоянно меняющемуся стандарту поведения», считают в Белом доме. Палата представителей Конгресса США рассматривает законопроект 21 июля.

«Мы уверены, что Конгресс и администрация придут к соглашению», — цитирует ТАСС слова официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана. В Министерстве обороны страны уверены, что проект бюджета одобрят вовремя.

Поводом для атаки на память о Конфедерации, противостоявшей северянам во время гражданской войны, стал инцидент с Джорджем Флойдом 25 мая в Миннеаполисе во время задержания его полицейскими. Жесткий удушающий прием повлек за собой смерть чернокожего в больнице. По стране и миру после этого прокатилась волна протестов против расистов и рабовладельцев. В США и Великобритании досталось даже памятникам. В войсках и спорте подняли вопрос о запрете флага «южан».

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Комментарии (1)

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    maralexa@inbox.ruвчера, 22:31

    Мне Фургал напоминает учителя словесности из "Республики Шкид". Когда его выгоняли, тот тоже кричал "А сколько было задумано! И регулярные походы в театр и т.д.". Где были вы, такие смелые, когда выбирали криминального пахана на трон губера?

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