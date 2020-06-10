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Тело Джорджа Флойда предали земле

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© Twitter

© Twitter

На кладбище в Хьюстоне прошла церемония похорон чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией 25 мая. Его смерть стала причиной серьезных гражданских волнений в Соединенных Штатах и, вероятно, породила новое движение не только в стране, но и во всем мире.

Флойд упокоился рядом со своей матерью. На церемонии не было видеокамер, но присутствовало много народа. В числе скорбящих были члены семьи и приглашенные гости, сообщило РИА Новости.

Гроб с телом прибыл на повозке, запряженной двумя белыми лошадьми. Его встретили скандированием: «Джордж Флойд», «Я не могу дышать» и «Уберите колени от моей шеи».

Однако, как утверждает корреспондент агентства, родился и новый лозунг. «Мы будем дышать! Мы — дыхание, мы — жизнь… Я вижу в вас величие» — воскликнул один из скорбящих по Флойду.

Этот призыв поднятием сжатых кулаков поддержали несколько полицейских, сопровождавших траурную процессию. По сообщениям очевидцев, толпа и сотрудники правоохранительных органов не конфликтовали. Стражи порядка оперативно помогали тем, кому стало плохо, и даже разносили бутылки с водой.

По словам молодой негритянки, присутствовавшей на похоронах, «сейчас нельзя останавливаться». Только в этом случае движение, родившееся после гибели Флойда, имеет серьезное будущее.

«Кто для меня Флойд? Тот, кто точно не заслуживал такой смерти. Он великолепный человек и он, несомненно, все изменил», — приводит ее слова корреспондент российского агентства.

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