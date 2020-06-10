Волна борьбы с расизмом может смыть Джеймса Кука и Фрэнсиса Дрейка

Маховик борьбы с расизмом в мире раскручивается все сильнее. Активисты уже составили список подлежащих сносу памятников и нуждающихся в переименовании организаций и улиц в Великобритании. На волне скорби по Джорджу Флойду покачнулся даже авторитет Джеймса Кука и Фрэнсиса Дрейка — великих британских мореплавателей.

«Мы считаем, что эти статуи и другие памятники рабовладельцам и колонизаторам необходимо убрать, чтобы Британия наконец смогла узнать правду о своем прошлом и о том, как формируется наше настоящее», — сказано в сообщении на сайте движения Topple The Racists («Снести расистов»).

Авторы проекта составили интерактивную карту, которая дает подробное представление о программе «сноса» и «переименований». Своей целью они видят общенациональную дискуссию, которая «прольет свет» на «страшную главу» в истории страны.

Жители Бристоля 7 июня свергли с постамента статую почетного гражданина города Эдварда Колстона — купца, мецената и члена парламента Великобритании. Однако свое состояние он сделал на работорговле.



«Он был частью системы массовых убийств, пыток и человеческих страданий. Мы должны учиться, а не почитать эту страшную главу британской истории», — сказано в сообщении на сайте борцов с работорговлей.

В список попали все «случаи», которые с точки зрения активистов, связаны с «ответственностью за колониальное насилие». Местные жители и власти должны решить, какие статуи могут остаться на своих местах, а какие следует убрать. Возможно, их стоит отправить в музей. Такие же решения необходимо принять в отношении учреждений, зданий и улиц, носящих имена работорговцев.



В списке — бывшие премьер-министры Великобритании Уильям Гладстон и Роберт Пиль, первооткрыватели Фрэнсис Дрейк и Джеймс Кук, шотландский политик и реформатор Джордж Кинлох, первый лорд адмиралтейства Генри Дандас и другие. Предлагается переименовать даже паб в уэльском городе Рексем, названный в честь губернатора Ост-Индии Йэля Элайху, занимавшегося работорговлей.

Великобритания 6 и 7 июня активно поддержала акции в США, посвященные памяти Джорджа Флойда. В ходе протестов надпись «расист» появилась даже на памятнике Уинстону Черчиллю в Лондоне. Мэр города в испуге объявил о создании специальной комиссии, задачей которой станет изучение монументов, мемориальных досок, названий улиц с целью выявления связей с работорговлей. Судьба таких объектов будет решена позднее, но кое-кто работает на опережение. Музей Лондона поспешил демонтировать статую судовладельца Роберта Миллигана, замешанного в операциях с рабами.



«Война с памятниками» достаточно долго шла на территории постсоветского пространства и в государствах бывшего социалистического блока. Местами она до сих пор продолжается. Теперь и на западе поднимается собственная волна — «антирасистская». В США сносят статуи «конфедератов», а ВМС страны готовит закон о запрете их флага на всех судах и военных базах.