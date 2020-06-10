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ВМС США запретят использование «флага Конфедерации»

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© Public Domain Pictures

© Public Domain Pictures

Военно-морской флот Соединенных Штатов работает над запретом боевого флага Конфедерации. Соответствующий приказ уже разрабатывается по распоряжению начальника ВМС адмирала Майка Гилдея, сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идет о запрете демонстрации флага «во всех общественных местах и рабочих зонах на борту военно-морских кораблей, самолетов и подводных лодок».

«Этот приказ призван обеспечить сплоченность подразделений, сохранить порядок и дисциплину и поддержать основные ценности Военно-морского флота: честь, мужество и преданность», — сказано в заявлении пресс-службы ВМС.

Сейчас в Соединенных Штатах «боевым флагом Конфедерации» принято называть красное полотнище с синим Андреевским крестом и белыми звездами на нем. Во время гражданской войны под таким стягом ходили в бой подразделения армии Северной Вирджинии, воевавшие на стороне «южан».

В свете борьбы с расизмом «флаг конфедератов» регулярно попадает под запрет в различных штатах. Иногда он становился причиной кровавых инцидентов, примером которых можно считать серию убийств в Чарлстоне в 2015 году. Из-за него возникали судебные тяжбы. Однако до последнего времени социальные опросы демонстрировали почти полное безразличие простых американцев к символике «южан».

Ситуация заметно обострилась в последнее время после убийства Джорджа Флойда. Общество США раскололось надвое, начались протесты, погромы и сносы памятников генералам Конфедерации. Власти, вероятно, будут стремиться убрать символику «рабовладельческого юга» почти повсеместно.

Интересно, что подобная борьба с символикой, но советской, относительно недавно родилась на просторах Восточной Европы, фактически контролируемой Соединенными Штатами.

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