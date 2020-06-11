NASCAR запретит демонстрацию «флага Конфедерации»

Знамена с Андреевским крестом и белыми звездами на красном фоне, так называемый «флаг Конфедерации», отныне будет запрещен на всех соревнованиях и мероприятиях NASCAR. Об этом заявило руководство Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей. Соответствующий документ размещен на официальной странице в Twitter.

«Присутствие флага конфедератов на мероприятиях NASCAR противоречит нашему обязательству обеспечить гостеприимную и инклюзивную среду для всех болельщиков, участников соревнований и нашей отрасли», — сказано в заявлении.

Руководство сообщило о запрете на следующий день после того, как Бубба Уоллес, первый чернокожий пилот NASCAR, призвал американское гоночное сообщество запретить «спорный символ».

«Никто не должен чувствовать себя неловко на гонках NASCAR. И все начинается с флагов конфедератов. Надо убрать их отсюда. Им здесь не место», — заявил в интервью CNN гонщик, недавно презентовавший новый автомобиль в стиле Black Lives Matter.

«Флаг Конфедерации» во время Гражданской войны в США поднимали в сражениях подразделения армии Северной Вирджинии, выступавшей на стороне рабовладельческого Юга. После победы Севера и отмены рабства его все же сохранили в ряде штатов в том или ином виде. Со временем полотнище для жителей южной части страны и всех сочувствующих стало ассоциироваться с мужеством и сопротивлением. Чернокожее население и противники расизма недолюбливают «символ господства белой расы».

На волне протестов, связанных с гибелью Джорджа Флойда, вопрос об уместности символики южан встал снова. В США сносят памятники генералам Юга, «флаг Конфедерации» хотят запретить в ВМС Соединенных Штатов.

Тем временем с расистами и работорговцами прошлого начали бороться и в Великобритании. В число символов «страшной страницы в истории страны» попали даже известные мореплаватели.