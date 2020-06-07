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Игрок «Спартака» Бакаев вылечился от коронавируса

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© spartak.com

© spartak.com

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев, у которого 21 мая был обнаружен коронавирус, полностью выздоровел и уже присоединился к команде на подмосковном сборе.

После того как тест Бакаева на COVID-19 оказался положительным, он был помещен на домашний карантин.

Как сообщается на сайте «Спартака», на этой неделе футболист сдал два отрицательных ПЦР-теста в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении.


Утром 7 июня Бакаев прошел тестирование на беговой дорожке на выносливость с помощью определения лактата, а после обеда провел первое индивидуальное занятие на поле под руководством тренеров по физподготовке.

© spartak.com

© spartak.com

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин присоединился 25 мая к командным тренировкам после победы над коронавирусом. Вице-капитан «красно-белых» прошел дополнительное обследование, результаты которого показали, что он абсолютно здоров и готов к полноценным нагрузкам.

«Ридус» также писал о том, что тест нападающего «Урала» Павла Погребняка на COVID-19 оказался положительным. До этого ФК «Динамо» выпустил официальное сообщение о вспышке коронавирусной инфекции в команде. Коронавирус был также выявлен у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника «Рубина» Константина Плиева.

Напомним, чемпионат России по футболу возобновится 19 июня. Матчи будут проходить без зрителей.

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