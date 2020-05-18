Еще один футболист РПЛ заразился коронавирусом

В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) зафиксирован второй случай COVID-19.

Коронавирус обнаружен у защитника казанского «Рубина» Константина Плиева.

Как сообщается на сайте этого футбольного клуба, спортсмен чувствует себя нормально и сейчас находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе.

Отмечается также, что с начала апреля Плиев соблюдал режим самоизоляции во Владикавказе и не контактировал с другими членами команды.

Ранее «Ридус» сообщал, что тест на COVID-19 игрока столичного «Локомотива» Джефферсона Фарфана оказался положительным. Перуанец стал первым футболистом РПЛ, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Также стало известно о том, что 21 июня возобновится российское футбольное первенство. Многих болельщиков эта новость не обрадовала, поскольку они считают, что проведение игр без зрителей теряет всякий смысл.