Нападающий московского «Локомотива» заразился коронавирусом
- 16 мая 2020, 19:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Тест на COVID-19 игрока столичного «Локомотива» Джефферсона Фарфана оказался положительным, сообщает Baza.
Как отмечает sports.ru, 35-летний перуанец стал первым футболистом РПЛ, заразившимся коронавирусной инфекцией.
По данным портала, с 22 марта Фарфан находился на самоизоляции в своем доме в Подмосковье.
Информацию о заражении игрока подтвердил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.
Ранее сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусом, на 45-м году жизни скончался врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов.
На сегодняшний день в России выявлено 272 043 случая заражения COVID-19. От инфекции и вызванных ею осложнений умерли 2 537 человек.
Войти через социальные сети: