Нападающий московского «Локомотива» заразился коронавирусом

Тест на COVID-19 игрока столичного «Локомотива» Джефферсона Фарфана оказался положительным, сообщает Baza.

Как отмечает sports.ru, 35-летний перуанец стал первым футболистом РПЛ, заразившимся коронавирусной инфекцией.

По данным портала, с 22 марта Фарфан находился на самоизоляции в своем доме в Подмосковье.

Информацию о заражении игрока подтвердил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

Ранее сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусом, на 45-м году жизни скончался врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов.

На сегодняшний день в России выявлено 272 043 случая заражения COVID-19. От инфекции и вызванных ею осложнений умерли 2 537 человек.