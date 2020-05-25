Вице-капитан «Спартака» восстановился после заражения коронавирусом

Полузащитник футбольного «Спартака» Роман Зобнин 25 мая присоединился к командным тренировкам после победы над коронавирусом. Вице-капитан «красно-белых» прошел дополнительное обследование, результаты которого показали, что он абсолютно здоров и готов к полноценным нагрузкам, сообщила пресс-служба клуба.

Зобнин провел с командой вечернее занятие. Также к тренировкам с основным составом впервые с начала года присоединился вратарь Александр Селихов. В сентябре ему сделали операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия. Сейчас голкипер восстановился полностью и вновь работает на поле, готовясь к возобновлению чемпионата России.

Штаб «Спартака» принял решение отправить во вторую команду полузащитника Аяза Гулиева. Вместо него в «основу» вызван игрок центра поля «молодежки» — 18-летний Константин Шильцов. В этом сезоне он шесть раз поражал ворота соперников и дважды ассистировал партнерам.



Шильцов также прошел тестирование на коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным, и полузащитника допустили к тренировкам, которые проходят на базе в знаменитой Тарасовке.



В «Спартаке» коронавирусом также заразился полузащитник Зелимхан Бакаев. Игрок чувствует себя хорошо. Болезнь проходит бессимптомно.