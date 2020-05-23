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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В результате проведенного 21 мая в московском «Спартаке» тестирования на COVID-19 выявились отклонения от нормы у двух футболистов.

Как сообщается на сайте клуба, коронавирус обнаружен у полузащитника Зелимхана Бакаева.

Анализы хавбека Романа Зобнина показали наличие в крови антител, свидетельствующих о том, что он уже перенес инфекцию и сейчас полностью здоров.

В сообщении отмечается, что Бакаев не поехал вместе с командой на сборы в Тарасовку, а остался дома, где и проходит лечение. Болезнь протекает у него бессимптомно.

Зобнин пройдет в понедельник углубленное медобследование, по итогам которого сможет приступить к занятиям в общей группе.

Ранее сообщалось, что тест нападающего «Урала» Павла Погребняка на COVID-19 оказался положительным.

До этого ФК «Динамо» выпустил официальное сообщение о вспышке коронавирусной инфекции в команде.

Коронавирус был также выявлен у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника «Рубина» Константина Плиева.

Напомним, чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Матчи будут проходить без зрителей.

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