Новый сезон ураганов побил рекорд за первые три дня

Нынешний год грозит запомниться не только пандемией коронавируса. Всего через два дня после официального начала сезона ураганов в Атлантике в Мексиканский залив вторгся тропический шторм Кристобаль. Это — уже третий в 2020-м атмосферный вихрь, получивший собственное имя. Такого никогда еще не было за всю историю наблюдений.

Обычно третий «именной» шторм формируется примерно к середине августа, подметил сайт AccuWeather. Но уже в мае 2020-го по побережью Северной Каролины промчался Артур. Вслед за ним в гости к жителям Южной Каролины пожаловала Берта. 27 мая она даже отменила запуск космического корабля Илона Маска, который Соединенные Штаты ждали долгие годы. В районе космодрома объявили штормовое предупреждение и космонавтов вернули со стартовой площадки, поскольку американские военные считают пролет через плотные облака опасным.

Вслед за этими событиями в акватории Атлантического океана произошло формирование третьего тропического циклона за этот сезон. Кристобаль — не совсем обычный. Раньше он был Амандой, которая пришла с Тихого океана, потрепала Сальвадор, Мексику и Гватемалу, затем ослабла, но дошла до Мексиканского залива. Там произошло усиление ее остатков до тропического шторма, получившего уже мужское имя.

Ученые ранее говорили о необычности подобного явления. В прошлый раз тихоокеанская атмосферная система «перескакивала» Центральную Америку и становилась ураганом в Атлантике аж в 1950 году.



Всемирная Метеорологическая Организация присваивает штормам собственные имена, если скорость ветра в них превышает 39 миль в час (62,7 километра в час). Это порог, за которым циклон считается тропическим штормом. Ветры Кристобаля превысили данный показатель 2 июня.

Сейчас Кристобаль, скорость устойчивых ветров в котором достигает 26 километров в час, движется на юго-восток вдоль побережья Мексики со скоростью около пяти километров в час. По данным Национального центра ураганов США (NOAA), он развернется на север, в сторону побережья Соединенных Штатов. По мере приближения к суше шторм может усилиться до урагана.

Ученые NOAA уже дали прогноз на этот сезон. Количество ураганов в Атлантическом океане будет «выше нормы». Негативные оценки дали и многие другие научные и правительственные ведомства.

«В целом, консенсусный сезонный прогноз по количеству ураганов в этом году выше, чем в последние несколько лет», — рассказал CNN научный сотрудник отдела атмосферных наук Колорадского государственного университета Фил Клотцбах.

Ученые отмечают, что вероятность превращения тропического циклона в серьезный ураган возрастает из-за влияния человека на температуру атмосферы. Исследование, проведенное учеными NOAA, показало, что каждое новое десятилетие в течение последних 40 лет она увеличивалась на 8%.

«У нас есть достаточно убедительных доказательств того, что штормы уже изменились весьма существенным образом. И они все чаще становятся опасными», — заявил в интервью Washington Post ведущий автор исследования Джеймс Коссин.

Ураганы становятся все сильнее и несут все больше осадков, поскольку из-за климатических изменений температура океана и воздуха повышается. 2019 год стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений и завершил самое жаркое десятилетие на памяти человечества.

Более того, рост температуры воды приводит к повышению уровня моря. Это увеличивает риск наводнений во время приливов и штормовых нагонов. Более теплый воздух также способен удерживать больше водяного пара. Это позволяет тропическим штормам приносить больше осадков.

При этом большинство разрушений и жертв — на совести именно крупных ураганов, отметил Джеймс Коссин. «С увеличением вероятности развития циклона в ураган, безусловно, растет и риск», — подчеркнул ученый.