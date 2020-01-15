Минувший год стал вторым из самых теплых в истории наблюдений

Средняя глобальная температура в 2019 году оказалась на 1,1 градуса выше усредненного показателя за период с 1850 по 1900 годы. Это — второй результат в истории наблюдений. Лидерство сохранил 2016 год, заявили представители Всемирной метеорологической организации (ВМО).

2019 год запомнился человечеству небывалой летней жарой и большим количеством природных пожаров в различных регионах мира. Некоторые из них бушуют до сих пор — власти Австралии сообщили о гибели около одного миллиарда животных в результате стихийной катастрофы.

2016 год пока является самым теплым в истории наблюдений. Это обусловлено крайне сильным феноменом Эль-Ниньо — повышением температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Данное явление вызывает потепление и долгосрочные изменения климата, отметили в ВМО.

Последние пять и десять лет средняя температура на Земле была самой высокой для любых пятилеток и десятилетий наблюдений, подчеркнули метеорологи. Тенденция потепления планеты в рамках каждого последующего десятилетнего периода наблюдается с 1980 года. Вероятно, она сохранится, что связано с рекордным объемом парниковых газов в атмосфере.

«Если продолжится эмиссия углекислого газа, как это происходит сейчас, то к концу нынешнего столетия температура вырастет на 3−5 градусов», — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Недавно были обнародованы данные исследования, показывающего, что высокий уровень содержания парниковых газов в атмосфере мог погубить динозавров раньше, чем произошло столкновение с астероидом, которое, как считается, привело к глобальному вымиранию.