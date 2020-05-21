Ученые США дали прогноз на новый сезон ураганов

Нынешний сезон ураганов в Атлантике, официальным началом которого считается 1 июня, не будет «тихим». Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США предполагают, что он запомнится 13−19 штормами, скорость ветра в которых превысит 63 километра в час. От шести до десяти из них могут стать настоящими ураганами. При этом примерно половина достигнет высших категорий — от пятой до третьей, с ветрами около 180 километров в час. Такой прогноз значительно превышает средние показатели, сообщил сайт Fox News.

Средним прогнозом на сезон с 1 июня по 30 ноября считаются около 12 тропических штормов и шести ураганов, три из которых достигнут высоких категорий. Шторма, скорость ветра в которых превысит 39 миль в час (62,7 километра в час), получат собственные имена. Их список в строгом соответствии с требованиями на каждый год определяет и публикует Всемирная Метеорологическая Организация.

Забавная традиция начала XX века стала строгой системой в 1955 году. Первым имена ураганам стал давать австралийский метеоролог Клемент Рагг. Он называл разрушительные вихри в честь политиков, которые отказывались финансировать службу прогнозов погоды. Во время Второй мировой военные синоптики давали штормам женские имена в честь тещ и жен, намекая на их непростой характер.

Ученые вскоре поняли, что следить за ураганами, которые часто проходят по территориям разных стран, будет проще, если давать им собственные имена. Чтобы исключить путаницу, в середине прошлого века появилась специальная международная система именования ураганов. Поначалу их по-прежнему называли исключительно именами самой кроткой половины человечества. В 1979 году гендерное неравенство было упразднено. Женские английские, испанские и французские имена разбавили мужскими.

Они чередуются в годовом списке, чтобы никому не было обидно, в алфавитном и хронологическом порядке. Начинаются с A, буквы Q, U, X, Y и Z — не участвуют. Если в течение сезона требуется более 21 имени, будет использован греческий алфавит. Но обычно не нужны даже последние три буквы латинского. Полностью список использовался в прошлый раз в 2005 году при рекордных 28 штормах.

Имен у людей не так много, поэтому каждые шесть лет список повторяется. К примеру, имена штормов 2019 года будут снова использоваться в 2025 году. Но есть исключения. По правилам Национального центра ураганов США (NOAA), ураганами считаются шторма, скорость устойчивых ветров в которых превышает 74 мили в час (119 километров в час). Некоторые из них запоминаются человечеству своей разрушительной силой настолько, что их названия заносят в учебники истории и больше не используют.

«Единственный случай, когда в списках происходят изменения, это — крайне смертоносный или разрушительный ураган. Настолько, что будущее использование его имени для другого шторма будет неуместным по этическим соображениям. Это имя вычеркнут, его место займет другое», -пояснили в NHC.

К таким именам в последние годы, например, были причислены Катрина, Майкл, Рита, Эндрю, Мария и Сэнди. Интересно, что 12 лет назад метеорологи исключили из списка Дина, Феликса и Ноэля, добавив вместо них Фернандо, Нестора и Дориана. Последний в прошлом сезоне очень хорошо запомнился своим буйством и количеством жертв.

Что же касается этого сезона, то список на него пока таков: Артур, Берта, Кристобаль, Долли, Эдуард, Фэй, Гонсало, Ханна, Исайя, Жозефина, Кайл, Лаура, Марко, Нана, Омар, Полетт, Рене, Салли, Тедди, Вики и Уилфред. Остается надеяться, что мы встретимся с ними спустя шесть лет.

Тем временем Артур в этом году родился раньше официального начала сезона ураганов. Но, к счастью, сила его оказалась невелика.

