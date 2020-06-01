Шторм Аманда убил 11 человек в Сальвадоре

Тропический тихоокеанский шторм Аманда принес мощные ливни в Сальвадор. Обильные осадки вызвали наводнения и оползни, в результате которых, по данным местных властей, погибли не менее 11 человек. Среди них — ребенок восьми лет.

Дожди лишили крова жителей около 900 домов. Серьезно пострадала столица Сальвадора — город Сан-Сальвадор. Проводится эвакуация населения.

По всей стране объявлен «красный» уровень опасности, введено чрезвычайное положение. Оно продлится 15 дней и может быть продлено, если последствия непогоды не удастся ликвидировать в эти сроки.



Тем временем Аманда продолжает двигаться на северо-запад через Гватемалу. Горы могут «разорвать» и ослабить шторм, но сильные дожди и грозы ожидаются на территории всей Центральной Америки. По мнению синоптиков, местами может выпасть до 800 миллиметров осадков. Сообщения о наводнениях уже поступают из Коста-Рики.

Шторм Аманда может установить своеобразный рекорд, если «выживет» над сушей и дойдет до Мексиканского залива, где снова наберет силу. Обычно тропические системы разрушаются над горной местностью в Центральной Америке и не добираются до Атлантики.



«Если бы Аманда „выжила“ и вошла в залив, это было бы беспрецедентно. Единственной тропической системой, которая перешла из Тихого океана в бассейн Атлантического с 1950 года, была Гермина в 2010 году», — заявила AccuWeather метеоролог Кортни Трэвис.

Тем временем свой потоп произошел и в Московской области.