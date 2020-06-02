Число жертв шторма Аманда выросло до 20

Тропический шторм Аманда, накануне обрушившийся на Сальвадор, накрыл территорию Гватемалы и Гондураса. Теперь он угрожает Мексике и нефтедобывающему району в заливе Кампече. Жертвами стихийного бедствия, по последним данным, стали 20 человек.

Если шторму удастся преодолеть полосу суши между Тихим океаном и Атлантикой, он сможет набрать новую силу в акватории Мексиканского залива. Такого не случалось с 1950-х годов.

Пока сильнее всего от удара стихии пострадал Сальвадор, где погибли 15 местных жителей. Еще семеро числятся пропавшими без вести. Разрушены дороги и сотни домов. Власти сообщили, что Аманда вылила на страну почти 10% годовых осадков за несколько часов.



В Гватемале в результате шторма погибли два человека. Один из них — девятилетний ребенок. Три жертвы удара стихии — в Гондурасе. В их числе — брат и сестра, утонувшие в реке вместе с автомобилем.



Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что Аманда к вечеру понедельника смещается на запад над полуостровом Юкатан в Мексике. Возможно, погодный фронт сформирует тропическую депрессию над Мексиканским заливом уже 2 июня.