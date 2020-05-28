Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлено обвинение

Следственный комитет России продолжает расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, которые были возбуждены в связи с размещением на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий высших руководителей Третьего рейха и коллаборационистов.

Сегодня предъявлено обвинение еще троим подозреваемым — Вячеславу Круглову (Ульяновск), Андрею Шабанову (Самара) и Даниилу Симанову (Пермь).

Круглов и Шабанов разместили на сайте «Бессмертного полка» портрет лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера, а Симонов — портрет изменника Родины Андрея Власова, который воевал на стороне гитлеровских войск.

В ходе допроса Вячеслав Круглов и Даниил Симанов признали свою вину, а вот Шабанов вины пока не признал.

Напомним, сперва Следственный комитет установил личности подозреваемых в реабилитации нацизма, разместивших на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн» фотографии Гитлера, Гиммлера и других нацистских преступников. Четверо из них находятся в России: Даниил Симонов (Пермь), Андрей Шабанов (Самара), Денис Воронцов (Волгоград) и Вячеслав Круглов (Ульяновск). Против них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, у них прошли обыски. Все четверо были участниками сообществ ФБК в социальных сетях и высказывали поддержку деятельности Алексея Навального.

Затем СКР установил еще двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк онлайн»: ими оказались житель Казани Мухаммед Эль-Айюби и житель Перми Даниил Шестаков.

Также Следственный комитет предъявил обвинение жителю Волгограда Денису Воронцову, который накануне 9 Мая разместил на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии руководителя Гестапо Генриха Мюллера.

Член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов назвал хакерские атаки на сайт «Бессмертного полка» еще одной «попыткой очернить историю нашего Отечества». А главврач московской городской клинической больницы № 71, официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников призвал правоохранительные органы найти организаторов провокации, посадить их в клетку и выставить на всеобщее обозрение у Белорусского вокзала.

