Атаки хакеров на акцию «Бессмертный полк» названы попыткой очернить историю

Член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов назвал хакерские атаки на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк» еще одной «попыткой очернить историю нашего Отечества».



Во время проведения акции были зафиксированы факты отправки анкет с фотографиями офицеров нацисткой Германии, а не бойцов Красной армии, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Организаторам онлайн-шествия удалось определить ip-адреса, с которых присылались непотребные анкеты. Перечень этих ip-адресов они пообещали направить в Следственный комитет России.

«Великая Отечественная война затронула все семьи СССР, большинство из которых сейчас проживают на территории РФ и стран СНГ. Это история о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, о мужестве и героизме тех, кто ковал победу в тылу. Мы не должны позволять вырывать и переписывать эти страницы из нашего прошлого», — заявил Андрей Красов.

Хакерские атаки на сайт «Бессмертного полка» — это еще одна попытка очернить нашу историю. И действия этих хакеров нужно расценивать только так. Поэтому организаторы акции правильно поступили, что обратились в Следственный комитет. Я думаю, необходимо дать справедливую правовую оценку этим действиям. На кону история нашего Отечества и подвиг наших предков, — добавил наш собеседник.

Ранее стало известно, что атаки осуществлялись из США, Германии, Нидерландов, Финляндии, Украины, стран Азии и РФ.