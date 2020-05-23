Задержанный за реабилитацию нацизма россиянин избивал и оскорблял свою мать

Следственный комитет России установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».

«Не позднее 4 мая житель Казани Мухаммед Эль-Айюби с целью одобрения преступлений, определённых Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», — цитирует ТАСС официального представителя СК России Светлану Петренко.



Вторым подозреваемым, по словам Петренко, является житель Перми Даниил Шестаков. Он, по данным следствия, разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине и сотрудничество с нацистами.

Следственный комитет опубликовал видео задержания Шестакова.

«Среди подозреваемых есть некто Эль-Айюби Мухамед Бассамович из Казани. Он состоит в «Казанском Протесте», ЛКСМ и группах Навального. Кроме того, у пациента в социальных сетях находятся фотографии Гитлера, радужные флаги, а также признания в употреблении наркотиков. Просто вдумайтесь! Больной на голову радужный оппозиционер и левак оправдывает нацизм. Картина маслом. А других в этом движении просто нет. Все обвиняемые по делу «Бессмертного полка» сплошь упоротые маргиналы», — прокомментировал ситуацию юрист Илья Ремесло.



«Когда мы пишем про то, что люди, загрузившие фото нацистов на сайт «Бессмертный полк онлайн», — конченные вырожденцы и животные, мы не преувеличиваем и даже не оскорбляем их. Посмотрите видео, на котором один из новых фигурантов дела о реабилитации нацизма Даниил Шестаков оскорбляет и бьет собственную мать за то, что она взяла с собой в путешествие в Египет не его, а младшего сына», — добавил журналист Андрей Вышинский.



Ранее Следственный комитет предъявил обвинение жителю Волгограда Денису Воронцову, который накануне 9 Мая разместил на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии руководителя Гестапо Генриха Мюллера.