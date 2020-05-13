Доктор Мясников призвал посадить хакеров в клетку и выставить на обозрение

Главврач московской городской клинической больницы № 71, официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников присоединился к обсуждению хакерской атаки на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк». Он призвал правоохранительные органы найти организаторов провокации, посадить их в клетку и выставить на всеобщее обозрение у Белорусского вокзала.



Кажется я уже устал удивляться и возмущаться, но когда я услышал про то, что некие подонки попытались разместить портреты фашистов, я просто опешил от такого цинизма! Слушайте, давайте попросим органы безопасности о следующем. В июне, когда пойдёт «Бессмертный полк», пусть клетку с этими хакерами, держащими портреты фашистов в руках, выставят где-нибудь у Белорусского вокзала. И пусть они смотрят на бесконечный и бессмертный полк наших предков, наших героев. Пусть ответят за свой поступок тем, что посмотрят в глаза всем людям, кого они предали! А потом пойдут в тюрьму. Где, предателей тоже не жалуют, — заявил Мясников в своем Telegram-канале.

Как ранее писал «Ридус», во время проведения акции были зафиксированы факты отправки анкет с фотографиями офицеров нацисткой Германии, а не бойцов Красной армии, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Организаторам онлайн-шествия удалось определить ip-адреса, с которых присылались непотребные анкеты. Перечень этих ip-адресов они пообещали направить в Следственный комитет России.

Член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов назвал хакерские атаки на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк» еще одной «попыткой очернить историю нашего Отечества».