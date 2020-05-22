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Жителю Волгограда предъявлено обвинение за фото Мюллера на сайте БП

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение жителю Волгограда Денису Воронцову, который накануне 9 Мая разместил на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии руководителя Гестапо Генриха Мюллера.

«Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма», — уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отметим, что Воронцов, размещая фотографию Мюллера, указал, что на снимке изображен некий Михайловский Геннадий. Во вторник, 12 мая, изображение главы Гестапо было продемонстрировано во время трансляции акции «Бессмертный полк онлайн» в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны.

Гражданин Воронцов имеет все шансы занять место в списке самых отъявленных подлецов Волгограда, который во время Великой Отечественной войны назывался Сталинградом. Это вдвойне цинично, что Воронцов разместил портрет нацистского преступника, будучи жителем наиболее пострадавшего от боевых действий города. Расследование данного дела и наказание виновного, всё это станет хорошим подарком к 75-летию Великой Победы над нацистской Германией, — прокомментировал ситуацию член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

Петренко добавила, что следователям из СК удалось установить личности еще троих человек, размещавших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Речь идет о Данииле Симонове из Перми, Андрее Шабанова из Самары и Вячеславе Круглове из Ульяновска. Симонов, Шабанов и Круглов вину признали и раскаялись в содеянном, а вот Денис Воронцов пока нет.

Напомним, что все четверо обвиняемых в атаке на сайт акции «Бессмертный полк» были участниками сообществ ФБК в социальных сетях и высказывали поддержку деятельности Алексея Навального.

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В Нижнем Тагиле водители автобусов не поделили пассажиров и устроили драку

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© urbus.ru

© urbus.ru

В социальных сетях появился видеоролик, на котором водители двух автобусов в Нижнем Тагиле устроили драку на остановке.

На кадрах, снятой одной из камер видеонаблюдения видно, что один из автобусов подъезжает к остановке. В этот момент водитель другого автобуса резко набирает скорость, подрезает своего коллегу и первым останавливается, чтобы забрать пассажиров.

Такое поведение возмутило водителя первого автобуса и он решил разобраться с конкурентом, началась потасовка.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сотрудника полиции из подразделения ГИБДД Нижнего Тагила, оба автобуса принадлежат одному местному предприятию «Союз-НТ». Полиция уже проанализировала видеоролик и проводит проверку.

Также сообщается, что никто из пассажиров автобусов не пострадал. 

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