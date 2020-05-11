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Чемпионат по футболу в Англии возобновится 1 июня

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© PA\TASS

© PA\TASS

Английская Премьер-лига возобновит чемпионат страны по футболу с 1 июня.

Как сообщает Skу Sроrts со ссылкой на заявление правительства, в Британии разработан план отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Согласно этому документу, в частности, разрешается проводить массовые и спортивные мероприятия с 1 июня. При этом они будут проходить без зрителей, но транслироваться по ТВ.

Издание также отмечает, что болельщикам позволят посещать стадионы, возможно, только после создания лекарства от коронавируса и в зависимости от сокращения числа инфицированных в стране.

Ранее «Ридус» писал о том, что руководство испанской Ла Лиги, высшего дивизиона чемпионата страны по футболу, рассматривает возможность проведения матчей при пустых трибунах с добавлением шума болельщиков.

Напомним, чемпионат Испании по футболу был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы были сыграны 27 туров из 38. Возобновление первенства запланировано на июнь.

Досрочно завершили свои футбольные турниры Нидерланды, Аргентина и Франция. Германия и Италии пока планируют продолжить национальные первенства. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) рекомендовал национальным федерациям завершить чемпионаты до 2 августа.

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