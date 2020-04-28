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Аргентина досрочно завершит чемпионат по футболу из-за COVID-19

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© Twitter

© Twitter

Первенство Аргентины по футболу в 2020 году, скорее всего, доиграно не будет. О досрочном завершении чемпионата заявил 27 апреля президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа.

«Мы хотим, чтобы футбол вернулся, но нам придется подождать. Жизнь важнее», — цитирует его слова сайт радиостанции Club Octubre 947.

По словам Тапиа, окончательно вопрос о прекращении чемпионата будет решен на заседании исполкома AFA 28 апреля. Уже ясно, что по итогам сезона не состоится обмен командами между лигами.

«Кто попадет в высшие лиги, нужно определять на футбольном поле. Когда медики гарантируют, что риск заражения стал минимальным, мы начнем игры. Но здоровье людей — главная забота», — подчеркнул глава AFA.

Ранее свой чемпионат по футболу досрочно завершили Нидерланды. Чемпиона впервые с 1945 года не выявили, участников еврокубков определили по текущей таблице. Высшую лигу по итогам никто не покинет и не пополнит.

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