В Испании хотят озвучивать футбол без зрителей искусственным шумом

Руководство испанской Ла Лиги, высшего дивизиона чемпионата страны по футболу, рассматривает возможность проведения матчей при пустых трибунах с добавлением шума болельщиков.

Как сообщает Sport.es, это должно создать более привычную атмосферу для футболистов и позволить телезрителям не слышать общение игроков по ходу матча.

Кроме того, рассматривается вариант размещения на трибунах специальных стендов различной расцветки, имитирующих присутствие болельщиков.

Напомним, чемпионат Испании по футболу был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы были сыграны 27 туров из 38. Возобновление первенства запланировано на июнь.

Ранее свои футбольные турниры досрочно завершили Нидерланды, Аргентина и Франция. Англия, Испания, Германия и Италии пока планируют продолжить национальные первенства.

При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) рекомендовал национальным федерациям завершить чемпионаты до 2 августа.