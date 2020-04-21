Нидерланды могут досрочно завершить футбольный чемпионат страны
- 21 апреля 2020, 23:14
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Матчи текущего сезона национального первенства Нидерландов по футболу могут остаться недоигранными. Окончательное решение о завершении чемпионата будет принято 24 апреля на встрече представителей клубов и футбольных чиновников. Такое заявление прозвучало со стороны Королевского футбольного союза страны (KNVB).
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в ходе видеоконференции 21 апреля призвал 55 национальных федераций доиграть чемпионаты их стран. Одновременно с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте продлил запрет массовых мероприятий до 1 сентября.
«Совет по профессиональному футболу намерен не продолжать матчи чемпионата Нидерландов сезона-2019/20. На основании сегодняшнего решения правительства KNVB проведет консультации с UEFA. После этого будет принято решение. В пятницу клубы и другие вовлеченные стороны встретятся, чтобы обсудить последствия», — цитирует ТАСС сообщение KNVB.
Чемпионат Нидерландов по футболу приостановили после 25 туров при лидерстве «Аякса» из Амстердама. Интересно, что Швеция отреагировала на призыв UEFA совершенно иначе. Футбольные чиновники и клубы этой страны собираются продолжить национальное первенство с 14 июня. При этом рассматривается варианты возвращения зрителей на стадионы.
Накануне от продолжения национального первенства отказались несколько итальянских футбольных клубов.
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