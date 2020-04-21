найти ×
   
  • USD
    76.26
  • EUR
    82.62
СохранитьСохранено0
×

002720

Нидерланды могут досрочно завершить футбольный чемпионат страны

Small a73d41983d
© ru.m.wikipedia.org

© ru.m.wikipedia.org

Матчи текущего сезона национального первенства Нидерландов по футболу могут остаться недоигранными. Окончательное решение о завершении чемпионата будет принято 24 апреля на встрече представителей клубов и футбольных чиновников. Такое заявление прозвучало со стороны Королевского футбольного союза страны (KNVB).

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в ходе видеоконференции 21 апреля призвал 55 национальных федераций доиграть чемпионаты их стран. Одновременно с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте продлил запрет массовых мероприятий до 1 сентября.

«Совет по профессиональному футболу намерен не продолжать матчи чемпионата Нидерландов сезона-2019/20. На основании сегодняшнего решения правительства KNVB проведет консультации с UEFA. После этого будет принято решение. В пятницу клубы и другие вовлеченные стороны встретятся, чтобы обсудить последствия», — цитирует ТАСС сообщение KNVB.

Чемпионат Нидерландов по футболу приостановили после 25 туров при лидерстве «Аякса» из Амстердама. Интересно, что Швеция отреагировала на призыв UEFA совершенно иначе. Футбольные чиновники и клубы этой страны собираются продолжить национальное первенство с 14 июня. При этом рассматривается варианты возвращения зрителей на стадионы.

Накануне от продолжения национального первенства отказались несколько итальянских футбольных клубов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-6013944читать позжечитаю позже
Космос
Астрономы впервые заглянули в «душу» межзвездной кометы
304529читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети

Эксперты выпустили рекомендации для выделения «фейковых» новостей.

2025200читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине31 марта

Осталось придумать, как использовать запасы гречи.

7010329читать позжечитаю позже