Нидерланды могут досрочно завершить футбольный чемпионат страны

Матчи текущего сезона национального первенства Нидерландов по футболу могут остаться недоигранными. Окончательное решение о завершении чемпионата будет принято 24 апреля на встрече представителей клубов и футбольных чиновников. Такое заявление прозвучало со стороны Королевского футбольного союза страны (KNVB).

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в ходе видеоконференции 21 апреля призвал 55 национальных федераций доиграть чемпионаты их стран. Одновременно с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте продлил запрет массовых мероприятий до 1 сентября.

«Совет по профессиональному футболу намерен не продолжать матчи чемпионата Нидерландов сезона-2019/20. На основании сегодняшнего решения правительства KNVB проведет консультации с UEFA. После этого будет принято решение. В пятницу клубы и другие вовлеченные стороны встретятся, чтобы обсудить последствия», — цитирует ТАСС сообщение KNVB.

Чемпионат Нидерландов по футболу приостановили после 25 туров при лидерстве «Аякса» из Амстердама. Интересно, что Швеция отреагировала на призыв UEFA совершенно иначе. Футбольные чиновники и клубы этой страны собираются продолжить национальное первенство с 14 июня. При этом рассматривается варианты возвращения зрителей на стадионы.

Накануне от продолжения национального первенства отказались несколько итальянских футбольных клубов.