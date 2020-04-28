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Франция досрочно завершила чемпионат по футболу

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© Twitter

© Twitter

Федерация футбола Франции (FFF) объявила о досрочном завершении национального первенства. Такое решение принято на фоне пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба организации.

Французский чемпионат приостановили на неопределенный срок 13 марта. Более месяца болельщики ждали от FFF информации о дальнейшей судьбе турнира. 28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о запрете проведения крупных спортивных соревнований в стране до сентября нынешнего года. Федерация откликнулось на это решение властей.

FFF обратилась к Лиге профессионального футбола, которая проводит национальное первенство, с просьбой в кратчайшие сроки предоставить информацию об итогах турнира. В ближайшее время пройдет заседание исполкома федерации, на котором решат судьбу следующего чемпионата.

Французские клубы успели сыграть 28 туров из 38. Лидером на данный момент является ПСЖ, отрыв которого от ближайших соперников составляет 12 очков. В зоне вылета оказались «Ним», «Амьен» и «Тулуза».

Первенство Франции стало первым из ведущих национальных чемпионатов Европы, который отменили из-за пандемии. Ранее свои футбольные турниры досрочно завершили Нидерланды и Аргентина. Англия, Испания, Германия и Италии пока планируют выявить чемпиона на поле.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) рекомендовал национальным федерациям завершить чемпионаты до 2 августа.

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