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Трамп нашел верный способ борьбы с COVID-19

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© Pixabay

© Pixabay

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил не отставать от своего коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко в части рецептов по борьбе с COVID-19. Он заявил на брифинге, что воздействие прямых солнечных лучей убьет коронавирусную инфекцию за одну минуту. Нужно лишь доставить свет внутрь организма.

«При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», — цитирует РИА Новости слова американского лидера.

Надо заметить, что Лукашенко и Трамп ведут поиск подходящих средств в борьбе с коронавирусом в схожем направлении. Президент Белоруссии считает, что от COVID-19 хорошо поможет работа на свежем воздухе, трактор и сельское поле.

Ранее Трамп отдавал предпочтение таблеткам и широко рекламировал средство от малярии в борьбе с коронавирусом. Но оно не всем помогает. Тем более, что ряд ученых усомнились в эффективности данного препарата после нескольких смертей среди пациентов, а американским летчикам даже запретили летать после его применения.

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