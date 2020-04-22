Гидроксихлорохин в США признали неэффективным против COVID-19

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин нельзя считать эффективным при лечении болезни, вызванной коронавирусной инфекцией нового типа. К такому выводу пришли американские ученые, ознакомившись с результатами применения лекарства на примере 368 пациентов, сообщило агентство Associated Press.

Изучение эффективности препарата велось в медицинских центрах Министерства по делам ветеранов США. Смертность среди больных COVID-19, принимавших только данное лекарство, составила 27,8%. При применении в сочетании с антибиотиком Азитромицин — 22,1%.

При этом стандартные процедуры при борьбе с осложнениями, вызванными коронавирусом, оказались намного эффективнее — смертность составила 11,4%. Ученые заявили, что результаты исследования говорят о необходимости клинических испытаний препарата и тщательного изучения полученных данных независимыми экспертами. Только потом гидроксихлорохин можно одобрить для применения в качестве лекарства от COVID-19.

Агентство также отмечает, что исследование пока не опубликовано ни в одном профильном издании, а его выводы не подтвердили независимые эксперты. Стоит напомнить, что гидроксихлорохин активно продвигал президент США Дональд Трамп. При этом в Бразилии медики также проводили эксперименты с препаратом, но остановили их после нескольких смертей пациентов. Были случаи летальных исходов после применения данного лекарства и в Соединенных Штатах.