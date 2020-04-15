Пилотам в США запретили летать после приема лекарства от COVID-19

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило пилотам управлять самолетами, если они в течение последних 48 часов принимали противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Речь идет о «лекарстве от коронавируса», которое настойчиво рекламировал президент США Дональд Трамп.

Средство до сих пор не признано медиками эффективным против COVID-19 и безопасным для пациентов. При этом эксперты FAA оценили его воздействие на организм человека сразу после выхода препарата на рынок. Оно «долгое время считалось в целом несовместимым с выполнением обязанностей, связанных с авиационной безопасностью».

«Как и в случае с любыми наркотиками, FAA использует консервативный подход при оценке воздействия конкретного вещества на способность профессионалов безопасно выполнять свою работу», — цитирует Business Insider слова представителя FAA.

В управлении уточнили, что «из-за большого разнообразия дозировок и отсутствия стандартизированных протоколов лечения COVID-19» пилоты, принимающие хлорохин и гидроксихлорохин, «не имеют права выполнять обязанности, связанные с безопасностью полетов, до 48 часов после того, как они прекратили использование препаратов».

Впервые о данной директиве FAA рассказал CNN. В сообщении телеканала утверждалось, что документ говорит об отсутствии «достаточных научных доказательств пользы этих лекарств для снижения степени тяжести вируса». Гораздо более эффективным средством для борьбы с COVID-19 видится мытье рук и социальное дистанцирование. Хотя препарат официально рекомендовали президент США и губернатор штата Нью-Йорк.

Хлорохин стал предметом научных споров, поскольку мир ищет способ смягчить пандемию коронавирусной инфекции. Некоторые ученые и медики заявили о пользе противомалярийного препарата в борьбе с опасной болезнью. Однако официальных доказательств тому пока не существует. Оппоненты предупреждают о возможности серьезных и потенциально опасных для жизни побочных эффектов, включая сердечную аритмию.

Накануне стало известно, что в Бразилии остановили научное исследование, которое оценивало пользу применения хлорохина для лечения COVID-19. Причиной тому стала смерть нескольких пациентов, принимавших участие в эксперименте. Хлорохин ранее фигурировал и в рекомендациях российского Минздрава.