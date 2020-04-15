найти ×
   
  • USD
    73.31
  • EUR
    80.12
СохранитьСохранено0
×

-107103

Пилотам в США запретили летать после приема лекарства от COVID-19

Small 270d252170
© Twitter

© Twitter

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило пилотам управлять самолетами, если они в течение последних 48 часов принимали противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Речь идет о «лекарстве от коронавируса», которое настойчиво рекламировал президент США Дональд Трамп.

Средство до сих пор не признано медиками эффективным против COVID-19 и безопасным для пациентов. При этом эксперты FAA оценили его воздействие на организм человека сразу после выхода препарата на рынок. Оно «долгое время считалось в целом несовместимым с выполнением обязанностей, связанных с авиационной безопасностью».

«Как и в случае с любыми наркотиками, FAA использует консервативный подход при оценке воздействия конкретного вещества на способность профессионалов безопасно выполнять свою работу», — цитирует Business Insider слова представителя FAA.

В управлении уточнили, что «из-за большого разнообразия дозировок и отсутствия стандартизированных протоколов лечения COVID-19» пилоты, принимающие хлорохин и гидроксихлорохин, «не имеют права выполнять обязанности, связанные с безопасностью полетов, до 48 часов после того, как они прекратили использование препаратов».

Впервые о данной директиве FAA рассказал CNN. В сообщении телеканала утверждалось, что документ говорит об отсутствии «достаточных научных доказательств пользы этих лекарств для снижения степени тяжести вируса». Гораздо более эффективным средством для борьбы с COVID-19 видится мытье рук и социальное дистанцирование. Хотя препарат официально рекомендовали президент США и губернатор штата Нью-Йорк.

Хлорохин стал предметом научных споров, поскольку мир ищет способ смягчить пандемию коронавирусной инфекции. Некоторые ученые и медики заявили о пользе противомалярийного препарата в борьбе с опасной болезнью. Однако официальных доказательств тому пока не существует. Оппоненты предупреждают о возможности серьезных и потенциально опасных для жизни побочных эффектов, включая сердечную аритмию.

Накануне стало известно, что в Бразилии остановили научное исследование, которое оценивало пользу применения хлорохина для лечения COVID-19. Причиной тому стала смерть нескольких пациентов, принимавших участие в эксперименте. Хлорохин ранее фигурировал и в рекомендациях российского Минздрава.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Мор или обычная простуда: чем COVID-19 отличается от испанки
9045302читать позжечитаю позже
Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети
-2024510читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

1583130322читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

26653705читать позжечитаю позже