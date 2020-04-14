Прекращено изучение препарата от COVID-19 после смерти пациентов в Бразилии

Бразильские ученые остановили исследования с использованием препарата хлорохин для лечения пациентов с COVID-19. Причиной стала смерть 11 участников эксперимента, сообщил местный телеканал CNN Brasil.

В исследовании участвовал 81 человек. Повышенную дозу хлорохина, разработанного для борьбы с последствиями малярии, получили лишь некоторые из них. Остальным препарат давали ограниченно. При лечении также применяли антибиотики азитромицин и цефтриаксон. До начала эксперимента не были получены результаты тестов на коронавирус ни одного из пациентов.

Ученым пришлось остановить исследование уже на шестой день в связи с со смертью некоторых пациентов, получавших повышенную дозу препарата.

«Продолжение исследования применения хлорохина по схеме, предусматривающей назначение препарата в высоких дозах (12 мг) на протяжении десяти дней было признано небезопасным», — цитирует ТАСС заключение ученых. В документе подчеркивается, что в тяжелых случаях метод применять не рекомендуется.

Академия наук и академия медицинских наук Бразилии выпустили совместное заявление, в котором сказано, что до появления результатов клинических исследований с достаточным числом пациентов «в соответствии с передовыми научными методами», использование хлорохина и гидроксихлорохина для лечения людей с коронавирусной инфекцией следует проводить только по назначению врача, с согласия больных и их семей и под пристальным наблюдением врачей.

Ученые также отметили, что эксперименты с данными препаратами в борьбе против пандемии коронавируса являются «беспрецедентными с точки зрения вовлеченности финансовых организаций и научного сообщества».

За широкое применение хлорохина для лечения больных с COVID-19 выступали президенты Соединенных Штатов и Бразилии — Дональлд Трамп и Жаир Болсонару.

В США уже был случай гибели пациента от «таблеток Трампа», которые тот широко рекламировал.

Бразильский лидер уверен в безопасности коронавирусной инфекции для людей в возрасте до 60 лет. Он обвинил губернаторов страны в применении излишних карантинных мер на фоне пандемии, несмотря на противоположную позицию собственного министерства здравоохранения. Болсонару считает, что сама эпидемия приносит меньший урон, чем экономические последствия тотальной самоизоляции.

Сейчас в Бразилии коронавирусной инфекцией заразились более 23,4 тысяч человек. Примерно 1,3 тысячи из них умерли.