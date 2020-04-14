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Прекращено изучение препарата от COVID-19 после смерти пациентов в Бразилии

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© Pixabay

© Pixabay

Бразильские ученые остановили исследования с использованием препарата хлорохин для лечения пациентов с COVID-19. Причиной стала смерть 11 участников эксперимента, сообщил местный телеканал CNN Brasil.

В исследовании участвовал 81 человек. Повышенную дозу хлорохина, разработанного для борьбы с последствиями малярии, получили лишь некоторые из них. Остальным препарат давали ограниченно. При лечении также применяли антибиотики азитромицин и цефтриаксон. До начала эксперимента не были получены результаты тестов на коронавирус ни одного из пациентов.

Ученым пришлось остановить исследование уже на шестой день в связи с со смертью некоторых пациентов, получавших повышенную дозу препарата.

«Продолжение исследования применения хлорохина по схеме, предусматривающей назначение препарата в высоких дозах (12 мг) на протяжении десяти дней было признано небезопасным», — цитирует ТАСС заключение ученых. В документе подчеркивается, что в тяжелых случаях метод применять не рекомендуется.

Академия наук и академия медицинских наук Бразилии выпустили совместное заявление, в котором сказано, что до появления результатов клинических исследований с достаточным числом пациентов «в соответствии с передовыми научными методами», использование хлорохина и гидроксихлорохина для лечения людей с коронавирусной инфекцией следует проводить только по назначению врача, с согласия больных и их семей и под пристальным наблюдением врачей.

Ученые также отметили, что эксперименты с данными препаратами в борьбе против пандемии коронавируса являются «беспрецедентными с точки зрения вовлеченности финансовых организаций и научного сообщества».

За широкое применение хлорохина для лечения больных с COVID-19 выступали президенты Соединенных Штатов и Бразилии — Дональлд Трамп и Жаир Болсонару.

В США уже был случай гибели пациента от «таблеток Трампа», которые тот широко рекламировал.

Бразильский лидер уверен в безопасности коронавирусной инфекции для людей в возрасте до 60 лет. Он обвинил губернаторов страны в применении излишних карантинных мер на фоне пандемии, несмотря на противоположную позицию собственного министерства здравоохранения. Болсонару считает, что сама эпидемия приносит меньший урон, чем экономические последствия тотальной самоизоляции.

Сейчас в Бразилии коронавирусной инфекцией заразились более 23,4 тысяч человек. Примерно 1,3 тысячи из них умерли.

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К «омбудсмену полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском

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© vk.com

© vk.com

Владимир Воронцов, основатель популярного интернет-проекта о внутренней жизни и проблемах органов правопорядка в России «Омбудсмен полиции», стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте.

«В отношении Воронцова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 („Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти“), за это предусмотрена ответственность до восьми лет колонии», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Утром 14 апреля, около 7 часов утра, Воронцов сообщил подписчикам о том, что полицейские уже пришли к нему с обыском и якобы попытались выломать дверь.

Ранее Воронцов уже писал в своем сообществе «ВКонтакте», что ожидает обыска в связи с волной дел о фейках по коронавирусу, и сразу объявил, что будет рассматривать его исключительно как форму давления со стороны руководства МВД.

«Больше всего в этой ситуации меня парит возможность заразиться коронавирусом в результате такого прихода на обыск. Так как моя семья полностью соблюдает требования самоизоляции и другие рекомендации санитарных врачей. А вот не заражены ли те, кто на обыск придет — большой вопрос», — заявил администратор «Омбудсмена полиции».

Это дело — не первая неприятность у Владимира Воронцова в последние дни. В начале апреля ГУ МВД составило на него административный протокол за «распространение недостоверной информации» о заражении коронавирусом в петербургском Институте ФСБ РФ.

«В указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на Следственный комитет.

Кроме того, против Воронцова началась информационная атака в ряде Telegram-каналов, распространяющих сообщения, что он якобы домогался подписчиц своего сообщества. Канал «Хороший» привел «переписку Воронцова с сотрудницами МВД», которых он, по версии авторов «Хорошего», склонял к виртуальному сексу в обмен на помощь.

В 2017 году Воронцова уже пытались привлечь к уголовной ответственности по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». По версии следствия, администратор «Омбудсмена полиции» позволил себе опубликовать личные данные одной из женщин-полицейских, обратившихся к нему. Но дело было закрыто, не дойдя до суда.

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