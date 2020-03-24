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В США начали тестировать противомалярийный препарат против COVID-19

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© Википедия

© Википедия

Тестирование противомалярийного препарата гидроксихлорохин на больных COVID-19 начали в Соединенных Штатах. Его дают пациентам в больницах штата Нью-Йорк, заявил в эфире телекомпании CNN губернатор Эндрю Куомо.

«Мы начнем проверку уже сегодня. Президент Дональд Трамп и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ускорили доставку препарата в Нью-Йорк. Больницы начнут использовать его немедленно», — заявил губернатор.

Куомо подчеркнул, что FDA также одобрило эксперимент департамента здравоохранения штата Нью-Йорк по введению больным COVID-19 плазмы крови пациентов, уже поборовших коронавирус. В ней содержатся антитела, выработанные организмом для борьбы с заразой.

«Это делается в расчете на то, что антитела помогут противостоять болезни. Также применяется новая процедура тестирования. Во время нее мы определяем, выработались ли у человека антитела для борьбы с коронавирусом», — добавил он.

Губернатор отметил, что в штате Нью-Йорк зафиксировано свыше 25,5 тысяч случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, в США COVID-19 болеют более 46 тысяч человек, скончались около 600 пациентов. Примерно половина случаев заражения — в штатах Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния.

Накануне врачи предупредили о том, что применение препарата против малярии во время лечения COVID-19 может быть опасно для жизни. В Аризоне после приема лекарства умер пожилой мужчина. Его жена попала в реанимацию.

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