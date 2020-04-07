«Аэрофлот» выполнит вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву

На 23:00 по местному времени (6:00 мск среды) запланирован вывозной рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, сообщает посольство РФ в США со ссылкой на сайт авиакомпании.

В сообщении дипмиссии в Facebook отмечается, что гражданам, которые получили уведомление от «Аэрофлота» или российского посольства, рекомендуется прибыть в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди не позже 19:00 по местному времени.

По словам представителей посольства, список пассажиров сформирован на основании данных, направленных гражданами на портал Госуслуги. В дипмиссии также напомнили, что по возвращении в Россию все лица подлежат изоляции и медицинскому наблюдению на 14 дней. При этом проживающие в Москве и Московской области подлежат изоляции в домашних условиях, а проживающие в других субъектах РФ — в специализированных медицинских учреждениях Подмосковья или ближайших к Москве областей.

Ранее сообщалось, что в связи с приостановкой в России авиасообщения со всеми странами был отменен запланированный на 3 апреля вывозной рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву.

Россияне, которые не смогли вылететь из аэропорта в Нью-Йорке, написали открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина с требованием вернуть их на родину. Под документом подписались 66 человек.

На организацию пребывания россиян за границей правительство РФ выделило МИДу 500 млн рублей.



Позже стало известно, что форму на получение помощи за рубежом уже заполнили около 26 тысяч россиян.



Накануне было объявлено о возобновлении с 6 апреля авиационных рейсов для вывоза граждан России из других стран мира.

