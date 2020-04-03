СМИ: Россия приостановит с 4 апреля все международные авиарейсы

С субботы, 4 апреля, Россия полностью приостановит авиасообщение со всеми странами, сообщил «Интерфаксу» источник в одной из крупных авиакомпаний.

В том числе прекратится вывоз на родину застрявших за рубежом россиян, а также иностранцев.

По словам источника агентства, соответствующую телеграмму разослала Росавиация. Еще один источник в отрасли подтвердил эту информацию.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, московский аэропорт Домодедово закрыл зону международных вылетов из-за приостановки международного авиасообщения.



Кроме того, уже был отменен запланированный на 3 апреля вывозной рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, говорится на странице в Facebook генконсульства РФ в Нью-Йорке.



Ранее сообщалось, что с 31 марта вводятся ограничения на возвращение граждан РФ на родину из других стран. Согласно новым правилам, россияне могут прилететь в Москву исключительно в аэропорт Шереметьево и только в общем количестве, не превышающем 500 человек.

На 31 марта было запланировано возвращение на родину почти двух тысяч россиян.