Россия выделила 500 млн рублей на помощь оставшимся за рубежом гражданам РФ

Прекращение с 4 апреля международного пассажирского авиасообщения в России ставит под большой вопрос дальнейшую судьбу 35 тысяч российских туристов, которые могут остаться за рубежом без жилья, средств и перспектив на возвращение.

По данным ситуационно-кризисного центра МИД РФ, приведенным газетой «Коммерсант», более 20 тысяч россиян пытаются вернуться из Таиланда, примерно 5 тысяч — из Индии, еще 5 тысяч — из Индонезии.

Кроме того, сотни людей находятся в Египте и Марокко, странах Европы и Латинской Америки, а также в США, пишет издание.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, правительство РФ выделило МИДу 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей.

«Гражданам, представившим соответствующие сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей», — приводит сообщение газета «Известия».

Оставшимся за рубежом россиянам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг, которая станет доступна с полуночи 4 апреля. На основе этих данных сформируют график вывоза граждан РФ на родину.

В сообщении также отмечается, что при необходимости россиянам продлят сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом.

Ранее источники «Интерфакса» сообщили о том, что с 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение со всеми странами. В том числе прекратится вывоз на родину застрявших за рубежом россиян. Позже оперативный штаб подтвердил эту информацию.

Ранее «Ридус» рассказывал о застрявших на острове Бали в Индонезии россиянах, которым предлагают эвакуироваться за 52 тысячи рублей. Многим туристам такая сумма не по карману, так как деньги за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы им не вернули.

Кроме того, о помощи взывают трое россиян-автостопщиков, которые застряли в Мавритании, а на Фиджи застряла группа из 17 российских туристов, которые не могут вернуться домой с 20 марта.

Россияне, которые не могут вылететь из аэропорта в Нью-Йорке, написали открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина с требованием вернуть их на родину. Под документом подписались 66 человек.