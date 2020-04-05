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Форму на получение помощи за рубежом заполнили около 26 тысяч россиян

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Около 26 тысяч граждан РФ, находящиеся сейчас за границей, заполнили форму на едином портале госуслуг с целью скорейшего возвращения на родину или получения необходимой помощи.

«26 тысяч людей оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи», — заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

По его словам, сведения, оставленные на едином портале госуслуг, проверяются автоматически, что значительно упрощает процесс планирования возврата и перечисления финансовой помощи.

«Человек предоставляет данные загранпаспорта, российского паспорта, места фактического проживания в стране, где он планирует пребывать, когда вернется в Россию», — цитирует Шадаева ТАСС.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, 6 апреля возобновится работа по формированию графика возвращения россиян на родину.

После того как Россия с 4 апреля приостановила выполнение всех международных авиарейсов, оставшимся за рубежом россиянам было предложено заполнить специальную форму на портале госуслуг. На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза граждан на территорию РФ.

Правительство РФ выделило МИДу 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей.

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