Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран

С 6 апреля возобновились авиационные рейсы для вывоза граждан России из других стран мира. Первыми домой доставят россиян из столицы Киргизии — Бишкека, а также из столицы Бангладеш — Дакки. Об этом сообщили в Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Самолет с гражданами России из Бишкека прилетит в Екатеринбург. На его борту — 35 пассажиров. Рейс выполнят «Уральские авиалинии». Из Дакки «Икар» вывезет 178 соотечественников в Нижний Новгород.

«Правительство Российской Федерации организует работу по вывозу россиян, оказавшихся за рубежом: формируются полетные ведомости. Все граждане, которые планировали возвращение, смогут вернуться. Вывоз будет организован с 6 апреля. Информация о рейсах и городах будет обновляться на этом сайте. Если вы в числе тех, кто намерен вернуться в РФ, обязательно заполните анкету на сайте Госуслуги», — сказано в сообщении на сайте Стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что форму на получение помощи за рубежом уже заполнили около 26 тысяч россиян.