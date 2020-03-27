Застрявшие в Мавритании российские автостопщики попросили их эвакуировать

Из-за охватившей мир эпидемии коронавируса трое российских путешественников оказались запертыми в Мавритании.

Свою просьбу об эвакуации они передали через корреспондента ФАН.

Вот уже более трех месяцев 28-летняя Евгения, 24-летний Денис и 22-летняя Валерия путешествуют по Африке преимущественно автостопом.

Последние три недели они работали по волонтерский программе в оазисе Тиржит и не выходили в Сеть, а когда 18 марта приехали в город и вышли на связь с миром, обнаружили, что в мире пандемия, границы закрыты, а Мавритания уже прекратила авиасообщение.

Посольство РФ помогло молодым людям в экстренные сроки оформить визу в Сенегал, чтобы они смогли улететь оттуда в Россию турецкими авиалиниями, однако прорваться через границы даже с готовыми визами путешественники не успели.

Как рассказала изданию Валерия, сейчас они живут у друзей в столице Мавритании Нуакшот, и с каждым днем в городе становится все опаснее. По ее словам, никакого жилья и материальной помощи им предоставлять не собираются. Кроме того, есть опасения, что скоро в стране закончатся продукты, так как здесь все привозное. Кончаются у россиян и деньги, да и банки скоро могут закрыться.

Осложняется ситуация тем, что 2 апреля у автостопщиков заканчивается виза, а продлевать ее местные власти отказались даже в присутствии представителя российского посольства. Консул упомянул, что сейчас идут переговоры о специальном коридоре для эвакуации через Марокко, однако больше с россиянами никто не связывался. При этом, по имеющейся у них информации, с понедельника все города Мавритании закроют, введут комендантский час и выехать можно будет только по спецпропускам.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и Azur Air не могут вывезти граждан России, находящихся в Дубае, поскольку власти ОАЭ до сих пор не дали разрешение на осуществление полетов.



«Ридус» также писал о том, что российским авиакомпаниям удалось за одну неделю доставить в РФ почти 20 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи составляют иностранцы.

