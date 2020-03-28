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С россиян требуют за «эвакуацию» из Индонезии 52 тысячи рублей

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Застрявшим на острове Бали в Индонезии россиянам предлагают эвакуироваться за 52 тысячи рублей, рассказала в интервью ФАН одна из туристок.

По ее словам, люди находятся на грани отчаяния, поскольку жить уже не на что, а авиакомпании отменяют рейсы и отказываются возвращать потраченные на билеты деньги.

Как сообщила женщина изданию, одна из российских авиакомпаний оценила стоимость «эвакуации» в 52 тысячи рублей за билет, но многим туристам такая сумма не по карману, так как деньги за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы им не вернули.

Собеседница ФАН уточнила, что повезло лишь тем россиянам, которые пользовались услугами авиакомпании Turkish Airlines, предложившей своим пассажирам бесплатное переоформление билетов на рейс Qatar Airways по маршруту Денпасар — Доха — Москва. Пассажиры с билетами авиакомпании Emirates остались у разбитого корыта, поскольку перевозчик просто отменил все рейсы и отказался вернуть деньги.

Ранее сообщалось. что тремя рейсами из Египта будут вывезены в Россию граждане РФ и некоторых стран СНГ.

По последним данным, во всем мире зарегистрировано уже 614811 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 28282 человека, а выздоровели 137336 заболевших.

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Комментарии (1)

  • Small 473ecb2879
    Светлана Лебедевасегодня, 19:36

    А кто из просил в пандемию тащиться за границу,вот пусть теперь за свой счёт и выбираются,знали на что шли. Я третью неделю сижу в самоизоляции,а эти твари раз'езжают по заграницам.

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