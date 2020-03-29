Российские туристы не могут выбраться с Фиджи уже 10 дней

На Фиджи застряла группа из 17 российских туристов, сообщил один из путешественников.

Вот уже 10 дней они не могут вернуться домой.

«Мы не можем вылететь на родину с 20 марта, нас просто не сажают в самолет», — написал турист порталу «Интерфакс-Туризм».

По его словам, у туристов есть авиабилеты через Австралию, а также австралийские визы и дополнительные разрешения, выданные австралийским МИД на въезд в страну во время эпидемии коронавируса. В МИД РФ они обращались за помощью, но помощи пока не получили. Решение об эвакуации до сих пор не принято.

Россиян изолировали в гостинице при аэропорте, которая скоро закроется, выход из гостиницы запрещен. Из-за стресса у некоторых обострились хронические заболевания, однако в аптеках невозможно ничего купить, а предоставление медицинских услуг туристам местным здравоохранением не предусмотрено, рассказал путешественник в своем обращении к агентству.

Ранее сообщалось, что застрявшим на острове Бали в Индонезии россиянам предлагают эвакуироваться за 52 тысячи рублей. Многим туристам такая сумма не по карману, так как деньги за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы им не вернули.

О помощи также взывают трое россиян-автостопщиков, которые застряли в Мавритании.