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Мэрия Москвы заявила об улучшении ситуации с самоизоляцией

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© Facebook

© Facebook

Ситуация с самоизоляцией москвичей стала заметно лучше. Причиной этого стал указ об ужесточении мер профилактики распространения в столице коронавирусной инфекции COVID-19, заявила в эфире Первого канала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова напомнила, что документ об ужесточении правил карантина в Москве был принят 29 марта, «и в силу этого указа ограничены случаи, при которых человек в режиме самоизоляции может покидать свой дом».

«И мы видим, что ситуация существенно улучшилась», — подчеркнула чиновница.

Накануне жесткие меры в связи с угрозой распространения коронавируса были приняты в Москве и Московской области. В Подмосковье полиция даже ошибочно объявила о введении комендантского часа. В столице сегодня тоже ошиблись — со сроками действия режима самоизоляции.

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