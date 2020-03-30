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Комендантский час в Подмосковье не вводился

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© vk.com

© vk.com

Власти Московской области не собирались вводить комендантский час в регионе. Представителям МВД поставили задачу сообщить гражданам лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В отношении авторов «сенсации» в СМИ будет проведена проверка.

Вечером 29 марта в Telegram-каналах, а потом в социальных сетях и СМИ появились сообщения о введении с 30 марта комендантского часа в Подмосковье. Пресса ссылалась на источники в областном правительстве.

«На территории Московской области комендантский час не вводился. Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции», — заявила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Она отметила, что руководство Главного управления МВД России по Московской области проведет проверку «в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности».

Накануне подмосковные власти запретили жителям области покидать свои дома без уважительных причин, список которых был озвучен губернатором Воробьевым. Аналогичные меры были приняты и столичным мэром Собяниным.

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