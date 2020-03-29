Ограничений на движение автотранспорта в Москве пока не будет

Режим самоизоляции в Москве пока не предусматривает запретов на передвижение личного автомобильного транспорта. Открытым остается также въезд и выезд из города, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено», — сказано в сообщении.

Сергей Собянин также заявил, что на следующей неделе начнет работу «умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан». При этом приехать в столицу и уехать из нее пока можно свободно.

«Обращаем внимание, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу», — сказано в сообщении.

Домашний режим самоизоляции начнет действовать с 30 марта. Выйти из дома можно лишь в случае обращения за экстренной медицинской помощью, угрозе жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайших магазинах, выгула животных на расстоянии не далее 100 метров от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни введут специальный пропуск для передвижения по городу.

«Спецпропуска из пункта 9.3 указа, их вид, порядок выдачи, способ получения будет определен отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются», — отмечается в сообщении.

Так же мэр пообещал продлить сроки действия оплаченных и льготных проездных билетов «после прекращения режима повышенной готовности».

Аналогичные меры с 30 марта указом губернатора вводятся и в Московской области.

