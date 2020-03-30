Власти Москвы назвали неверным срок окончания режима самоизоляции

Оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве признал неверным собственное сообщение о длительности режима самоизоляции. Сначала датой окончания действия особых мер, введенных в городе, назвали 14 апреля. Теперь ее просто нет.

«Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной», — сказано в сообщении штаба в Telegram.

Дата окончания действия особых мер появилась днем в опубликованных «ответах на главные вопросы о режиме самоизоляции». Ее немедленно подхватили и растиражировали различные издания, каналы и социальные сети.

Теперь в тексте оперативного штаба фигурирует расплывчатое определение «ближайшее время».



«Режим повышенной готовности введен на территории города Сергеем Собяниным 5 марта 2020 года. Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции введен для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома», — было сказано в подправленном сообщении.

Позднее оперштаб уточнил, что срок режима самоизоляции определяет указ президента России.

«Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу», — пояснили столичные чиновники.

Накануне в неловкое положение попала подмосковная полиция, которой пришлось оправдываться за своих сотрудников, «объявивших» комендантский час в Московской области, не имея на то права.

